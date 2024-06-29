جامعة حلوان الأهلية تبدأ برنامجا تدريبيا عن التحول الرقمي لتأهيل طلابها للعمل

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، في بيان، حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب، وإكسابهم الخبرات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب المستمر، بالتزامن مع بدء برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بالجامعة حلوان الأهلية.

رئيس جامعة حلوان الأهلية: نهتم بتطوير مهارات الطلاب للتأهيل إلى سوق العمل

ويتلقى الطلاب خلال مبادرة «رواد مصر الرقمية»، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدريبا في بعض المسارات التي تشمل تطوير البرمجيات، الفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تحليل البيانات، البنية التحتية والأمن، الإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومبتكرة تقود مسيرة التحول الرقمي الشامل محليا وإقليمياً.