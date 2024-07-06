طلاب الثانوي بكفر الشيخ: امتحانا الكيمياء والجغرافيا في مستوى الطالب المتوسط

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة «الكيمياء» للقسم العلمي، ومادة «الجغرافيا» للقسم الأدبي، في خامس أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024.

طالب: امتحان مادة «الكيمياء» في مستوى الطالب المتوسط

وقال رمزي مختار، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي علوم»، لـ«الوطن»، إنّ امتحان مادة «الكيمياء» جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الأسئلة التي كانت موجهة للطالب المتميز، نظراً لاحتياجها الكثير من الجهد في التفكير والإجابة.

وأوضحت نيرة خالد، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي رياضة»، أنّ أسئلة امتحان مادة «الكيمياء» جاءت مما تم دراسته خلال العام الدراسي، مشيرةً إلى أنّ الامتحان جاء أسهل من امتحان مادة «الفيزياء».

طالب: الوقت مناسب للإجابة على كل الأسئلة

وأكد إبراهيم محمد الصاوي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «أدبي»، أنّ امتحان مادة «الجغرافيا»، تضمن 46 سؤالاً، منها 2 سؤال مقالي و44 اختياراً، لافتاً أنّ الوقت كان مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي بدأ رسمياً بالمواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو، وتستمر امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، وجرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.