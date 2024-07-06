ضبط متهمين بإدارة صفحة على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر «فيسبوك»، بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، خلال انعقاد لجان الامتحانات.

وبالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام، تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة «شقيقان مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية»، وبحوزة أحدهما هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة، كما اعترفا بالواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.