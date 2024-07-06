«عيد ميلادها».. أم تنتظر ابنتها أمام لجنة ثانوية عامة بورد وشيكولاتة (صور فيديو)

«كان عيد ميلادها النهاردة، وقولت لازم أفرحها وأجيب لها بوكيه ورد وشيكولاتة».. هكذا علقت سيدة تنتظرت ابنتها أمام مدرسة عبد الرحيم السرسي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك عقب أداء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، حيث أمسكت بورود وشيكولاتة.

ورد وشيكولاتة في عيد ميلاد «مرام» اليوم

تقول والدة الطالبة «مرام»، إن عيد ميلاد ابنتها اليوم، لذا لم تتردد في شراء بوكيه ورد وشيكولاتة وبسكويت وانتظارها أمام اللجنة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دون كلل أو ملل، وذلك لإدخال الفرحة والسرور على قلبها التي تعاني من ضغوط شديدة هذه الأيام بسبب الامتحانات.

بكاء «مرام» عقب خروجها من الامتحان

وتقول «مرام» عقب خروجها من امتحان الكيمياء، «كنت حزينة لوجود بعض النقاط الصعبة، ولكن بمجرد مشاهدة والدتي وهي تحمل بوكيه ورد وشيكولاتة فرحت جدا لدرجة إني بكيت من الفرحة وحضنتها كثيرا، وقلت لها شكرا يا أعظم أم في الكون وربنا يخليكي ليا».

وتتابع «مرام»، أنها أكملت عامها الـ18 اليوم، ولم تهتم بالاحتفال به بسبب المذاكرة، خصوصا أن مادة الكيمياء من المواد الصعبة، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تحضر لها والدتها تلك المفاجئة الأمر الذي جعلها تبكي، وجميع زملائها فرحوا لها وقاموا بتهنئتها بعيد ميلادها.