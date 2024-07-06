من هو مسعود بزشكيان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

فاز طبيب وجراح القلب مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات.

معلومات عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بزشكيان

بزيشكيان الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هو طبيب وسياسي إصلاحي إيراني من مواليد 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال شرقي ايران من أب آذري وأمّ كردية، وأنهى دراسته الابتدائية في مهاباد ومن ثم التحق بمعهد الزراعة في مدينة ارومية وحصل على دبلوم في مجال الصناعات الغذائية هناك، وأثناء أدائه الخدمة العسكرية عام 1973، اهتم بالعلوم الطبية وحصل على شهادته الثانية في مجال العلوم التجريبية وتم قبوله في المجال الطبي بجامعة تبريز للعلوم الطبية عام 1975، أكمل دورة الطب عام 1985 وبدأ العمل في كلية الطب مدرسا لعلم وظائف الأعضاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي عام 1990 تخصص في الجراحة العامة من جامعة تبريز للعلوم الطبية، وفي عام 1993 حصل على تخصص في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية في طهران، وتم تعيينه في مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز، وفيما بعد أصبح رئيسا له.

مسعود بزشكيان شغل منصب رئيس تحرير مجلة أبحاث طبية

وشغل الرئيس الإيراني الجديد منصب رئيس تحرير مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية والصدر، التي ينشرها مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية بجامعة تبريز للعلوم الطبية.

شارك الفائز الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الحرب الإيرانية العراقية كمقاتل وطبيب وكان مسؤولا عن إرسال الفرق الطبية إلى جبهات القتال، عام 1980 وفي في عام 1994 عيّن رئيسا لجامعة تبريز للعلوم الطبية، واستمرت رئاسته حتى عام 2000.

تولى منصب نائب وزير الصحة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمدة 6 أشهر وشغل بزشكيان منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي من 2001 الى 2005، وبعد فترة تمت مساءلته من قبل البرلمان، ومن ثم ترك منصبه وذلك إبان فترة رئاسة محمد خاتمي.

كان عضوًا في مجلس الشوري الإسلامي وخاض الانتخابات الرئاسية

ويمثّل بزشكيان مدينة تبريز في مجلس الشورى الاسلامي الايراني منذ عام 2008، وعام 2016 انتخب نائبا لمجلس الشورى الاسلامي الايراني في دورته العاشرة التي كان يرأسها علي لاريجاني .

وخاض بزشكيان تجربة الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرتين في الدورة الحادية عشرة (2013) والثالثة عشرة (2021)، إلا أنه في عام 2013 وقبل إعلان أسماء المؤهلين، انسحب لصالح آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، بينما في عام 2021 لم يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور لعدم توفر اهليته لذلك، ويونيو 2024 ترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 وتم اعلان اسمه كأحد المرشحين الستة المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.