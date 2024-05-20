رئيس تحرير «الأخبار»: الجميع يترقب ردود فعل إيران حول مصرع إبراهيم رئيسي

أكد الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية، أنّ الجميع يترقب ردود فعل إيران حول مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، مفسرًا ذلك بأنها ستحدد إلى حد كبير شكل الشرق الأوسط.

لا يمكن استباق الأحداث

وأضاف «السعيد»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا يمكن استباق الأحداث أو وضع سيناريوهات بناءً على معلومات غير مكتملة في هذا الملف، ولكن، ليس من مصلحة إيران الآن أن تنجر إلى سيناريوهات لا تتأكد منها أو لا توجد معلومات وأدلة دامغة عليها، لأن هذا سيرتب ردود فعل محددة على إيران».

وتابع رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية: «إيران لن تكون مهيأة لرد الفعل إلا إذا كانت متأكدة في المقام الأول من وجود هذا السيناريو من عدمه».

فترة الرئيس الإيراني الراحل كانت مليئة بالتوتر

ولفت، إلى أن فترة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كانت مليئة بالتوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن «رئيسي» توارى عن المشهد في ظل مشهد إقليمي مضطرب وحالة من التوتر بين إيران وإسرائيل، كما أن أذرع إيران في المنطقة مستنفرة وسيكون لها دور في محاولة الردع.