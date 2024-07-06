موفدة «إكسترا نيوز»: المسرح الرئيسي بمهرجان العلمين يشهد نجما كل أسبوع

أكدت ميرفت المليجي، موفدة «إكسترا نيوز» من العلمين الجديدة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توعد على مدار 8 أشهر بفعاليات كبيرة وضخمة بـ مهرجان العلمين» والذي يشهد تنوع كبير في الفقرات الفنية والغنائية، موضحة أن مهرجان العلمين يفتتح فعاليته بحفل ضخم للنجم محمد منير وهو المفاجأة في المهرجان، وسيشهد الحفل إقبال كثيف من المواطنين على كافة الأعمار والفئات العمرية المختلفة.

فعاليات لموسيقى «الأندر جراوند»

وأوضحت «المليجي»، أن مهرجان العلمين «العالم علمين» سيشهد العديد من الفعاليات المهمة على مدار الـ8 أسابيع وبها الحفلات الموسيقية للفنان عمرو دياب ومحمد منير، مشيرة إلى أن المهرجان سيشهد فعاليات لموسيقى «الأندر جراوند» وكل الفرق التي تمثل هذه الأنواع من الموسيقى، وهناك تنوع كبير بين النجوم وكل أسبوع سيكون هناك فنان مختلف على المسرح الرئيسي.

تفاصيل مهرجان نبتة

وأشارت إلى أن هناك حفلات في مسرح الشارع وتكون متاحة لشارع مدينة العلمين الجديدة، وهناك استحداث ضمن فعاليات مهرجان العلمين العديد من المهرجانات كمهرجان «نبتة» المخصص للطفل ويخاطب الطفل ودور الأسرة في هذا المهرجان، وايضًا هناك اهتمام بذوي الهمم وفعاليات مخصصة لهم.

وتابعت: «هناك مهرجان للتذوق ويكون له جمهورها ومحبينها وتقدم أذواق من أماكن حول العالم وسيكون له زوار من عدد كبير من دول العالم»، مؤكدة أننا نتحدث عن مدينة عالمية من كل الزوايا وهي مدينة من مدن الجيل الرابع وتقدم جميع الخدمات.