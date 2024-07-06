مدينة العلمين الجديدة تنبض بالحياة قبل بداية المهرجان (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أكبر أهم مهرجان ترفيهي في نسخته الثانية بالشرق الأوسط في مدينة العلمين الجديدة، التي تُقام فعالياته تحت شعار «العالم علمين» في صيف 2024، وبدأت المدينة الساحرة تنبض بالحياة واستقبال الزائرين الذين يستعدون لحضور فعاليات المهرجان الذي ينطلق خلال الفترة من 11 يوليو، ويمتد حتى 30 أغسطس 2024.

العلمين تنبض بالحياة

وعلى الرغم من أنّ انطلاق المهرجان مقرر له يوم الخميس المقبل، إلا أنّ مدينة العلمين الجديدة بدأت في استقبال زوارها الذين حرصوا على التواجد داخل المدينة الساحرة للاستعداد لحضور فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي خلال موسم الصيف.

والتقط المصور أحمد رزق بعض الصور التي وثّقت الحضور الجماهيري في مدينة العلمين الجديدة وتحديدًا في منطقة نورث سكوير، إذ حضر العشرات خلال الساعات الماضية إلى إحدى الفعاليات التابعة لشركة Real Estate التي أقيمت قبل انطلاق المهرجان لتوزيع الجوائز والهدايا على العاملين بالشركة، وفي الختام أحيا فريق شارموفرز فعاليات الحفل.

وبحسب المصور أحمد رزق، فقد خصصت الشركة المتحدة شاطئًا مجانيًا لزائري مدينة العلمين الجديدة، وهو ما استقطب العشرات، خلال الأيام القليلة الماضية، والذين حرصوا على التواجد بالمدينة استعدادًا للحدث الترفيهي الضخم الذي يبدأ افتتاحه بالحفل الغنائي للكينج محمد منير.

جدول حفلات مهرجان العلمين

وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب خلال فعاليات مهرجان العلمين على النحو التالي:

- حفل مدحت صالح ولقاء مع الإعلامية منى الشاذلي خلال الفعالية يوم 11 يوليو.

- النجم محمد منير يحيي حفل الافتتاح في يوم الجمعة 12 يوليو.

- كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو.

- المايسترو نادر عباسي يوم الخميس 25 يوليو.

- الفنان تامر حسني يوم الجمعة 26 يوليو.

- هاني شاكر يوم الخميس 1 أغسطس.

- الفنان رامي جمال والموسيقار عمر خيرت يوم الجمعة 2 أغسطس.

- عمرو دياب يوم الجمعة 9 أغسطس.

- النجم حمزة نمرة مسار إجباري وسعاد ماسي يوم الجمعة 16 أغسطس.

- فرقة كايروكي في يوم الجمعة 23 أغسطس.

- مطرب الراب ويجز يوم الجمعة 30 أغسطس.