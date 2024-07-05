5 مهرجانات وخدمات مجانية لزوار مدينة العلمين الجديدة.. «احتفالات ببلاش»

أيام قليلة تفصل المصريين والعالم العربي عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، المقرر إقامتها في الفترة بين 11 يوليو و30 أغسطس المقبل، بمشاركة العديد من نجوم الفن والغناء، لتقديم وجبة دسمة فنية وثقافية وترفيهية.

الانتهاء من التجهيزات النهائية لمهرجان العلمين

ونشرالحساب الرسمي لمدينة العلمين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد التجهيزات النهائية لمهرجان العلمين الجديدة، موضحًا أن التجهيزات كانت برعاية أكثر من 50 شركة مصرية، وأكثر من 50 ألف عامل مصري، للمشاركة في تقديم النسخة التانية لمهرجان العلمين الجديدة 2024: «كل الفئات بتشارك عشان تطلع المهرجان بشكله الجاي، من أول الأفكار، التخطيط والرسم، حتى الوصول لعمليات البناء ووضع اللمسات الأخيرة بشكل احترافي»

أبرز الخدمات المقدمة للجمهور

ورصدت كاميرا «dmc» الاستعدادات الأخيرة مع أبرز الخدمات المقدمة للجمهور، إذ أوضحت مراسلة «مساء dmc» من داخل منطقة العلمين، أنه جرى نقل منطقة «الأرينا» بجانب أماكن التعمير والترفيه والشواطئ الفيروزية للتسهيل على الحضور، كما يحرص المهرجان على تقديم بعض الخدمات المجانية، على رأسها مكانًا لركوب الدراجات، وجراج للسيارات، مع شاطئ عام ورئيسي، إضافة إلى بث الحفلات مباشرة عبر شاشات عرض بالأرينا مجانًا ودون مقابل، وسيضم «العلمين» مهرجانا للماركات المصرية للترويج لها، وآخر للطهي للتعريف بثقافات الدول.

تفاصيل مهرجان العلمين

الجدير بالذكر أن العديد من الفنانين سيشاركون في حفلات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، منهم محمد منير، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي، عمرو دياب، وكاظم الساهر، وسيشمل «العلمين» 5 مهرجات أخرى هي: «نبتة»، «الترفيه»، «الرياضة»، «الطعام»، «مهرجان الموسيقى والمسرح»، ومن المقرر تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين.