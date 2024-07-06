تفاصيل العروض المسرحية والحفلات الموسيقية في مهرجان العلمين

كشفت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية العديد من الفعاليات الغنائية والفنية والترفيهية، المقامة على مدار 50 يوما في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد الدورة الثانية العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى، ما يعكس مدى التطوير المستمر في خريطة المهرجان لدى القائمين عليه.

تتسع قائمة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، لتشمل مجموعة من العروض المسرحية لأبرز نجوم المسرح إضافة إلى مسرحيات شبابية، منها «السندباد» بطولة كريم عبد العزيز، «التلفزيون» بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، «عملوها إزاي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، بجانب مسرحية «الشهرة»، «دكان الأحلام»، «حدوتة قبل النوم»، والعرض المسرحي «حبيبتي من تكون» الذي يقدم قصة حياة للنجم الراحل عبد الحليم حافظ.

حفلات موسيقية لـ عمر خيرت ونادر عباسي في العلمين 2024

يعطى مهرجان العلمين اهتمامًا واضحًا بالحفلات الموسيقية بجانب الغنائية، إذ يتضمن جدول الحفلات حفلتين للموسيقار عمر خيرت إضافة إلى حفل آخر للمايسترو نادر عباسي.

ومن الفعاليات المستحدثة للمرة الأولى في مهرجان العلمين 2024، هو مهرجان نبتة للأطفال، الذي يترأسه الفنان أحمد أمين، وتقام الدورة الأولى منه ضمن فعاليات المهرجان في الفترة من 24 إلى 29 أغسطس المقبل.

تفاصيل مهرجان نبتة

وكشف الفنان أحمد أمين تفاصيل المهرجان في دورته الأولى، قائلا: «سيكون هناك العديد من الورش منها ورش للحكي وصناعة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال، بالإضافة إلى ورش صناعة محتوى للأطفال، سيكون بها خبراء من صناعة محتوى الطفل من المصريين الذين تفقوا في هذا المجال داخل مصر أو خارجها».