«إكسترا نيوز»: مصر تدعم مشروعات الطاقة البديلة لتخفيف تداعيات تغيرات المناخ

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة»، يرصد جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة والاعتماد على العديد من المشروعات الخضراء خلال الفترة الأخيرة.

التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

وأوضح التقرير المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الخضراء الناجحة، وأنّ جهود مصر تأتي ضمن التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وتطرق التقرير للحديث عن العديد من المشروعات الخاصة بالطاقة البديلة، ومن أبرزها مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بمساهمة شركاء التنمية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر.

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتستهدف أيضًا التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وشدد التقرير على أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الاستفادة من الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة.