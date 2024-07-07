الخريطة الكاملة لحفلات وعروض مهرجان العلمين.. اعرف المواعيد

تشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين كثيرًا من الفعاليات والمفاجآت التي ستكون متنوعة ما بين نشاطات رياضية وعروض مسرحية وحفلات غنائية وفعاليات مختلفة، وستُقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، لذا فيما يلي، تفاصيل الفعاليات الفنية والمسرحية كاملة التى تنطلق ابتداء من يوم 11 يوليو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل.

وستُقام فعاليات مهرجان العلمين فى الويك إند من كل أسبوع على مدار ثلاثة أيام «الخميس والجمعة والسبت»، وذلك لمدة 8 أسابيع متتالية، وفيما يلي جدول الفعاليات:

الأسبوع الأول

- حلقة غنائية للفنان مدحت صالح من تقديم الإعلامية منى الشاذلي يوم الخميس 11 يوليو.

- حفل محمد منير يوم الجمعة 12 يوليو.

الأسبوع الثاني

- حفل كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو.

- مسرحية فيلم رومانسي من يوم الخميس 18 يوليو وحتى الأحد 21 يوليو.

الأسبوع الثالث

- حلقة غنائية للموسيقار نادر عباسي من تقديم الإعلامية إسعاد يونس يوم الخميس 25 يوليو.

- مسرحية «الستات عايزة إيه؟» من يوم الخميس 25 يوليو وحتى يوم الأحد 28 يوليو.

الأسبوع الرابع

- حفل هاني شاكر يوم الخميس 1 أغسطس.

- حفل عمر خيرت يوم الجمعة 2 أغسطس.

- حفل رامى جمال يوم الجمعة 2 أغسطس.

- مسرحية الشهرة من يوم الخميس 1 أغسطس وحتى يوم السبت 3 أغسطس.

- مسرحية «حدوتة بعد النوم» من يوم الخميس 1 أغسطس وحتى يوم الأحد 4 أغسطس.

الأسبوع الخامس

- مسرحية «التليفزيون» من يوم الخميس 8 أغسطس وحتى يوم السبت 10 أغسطس.

- حفل عمرو دياب يوم الجمعة 9 أغسطس.

- حلقة غنائية للفنانة ديانا حداد من تقديم الإعلامي شريف مدكور يوم السبت 10 أغسطس.

- مسرحية «بوللك روج» من يوم الخميس 8 أغسطس وحتى يوم الأحد 11 أغسطس.

الأسبوع السادس

- مسرحية «عملوها إزاي؟» من يوم الخميس 15 أغسطس وحتى يوم السبت 17 أغسطس.

- حفل حمزة نمرة وسعاد ماسي ومسار إجباري يوم الجمعة 16 أغسطس.

الأسبوع السابع

- مسرحية «السندباد» من يوم الخميس 22 أغسطس وحتى يوم السبت 24 أغسطس.

- مسرحية «حدوتة قبل النوم» من يوم الخميس 22 أغسطس وحتى يوم السبت 24 أغسطس.

- مسرحية «دكان أحلام» من يوم الخميس 22 أغسطس وحتى يوم السبت 24 أغسطس.

- حفل فرقة كايروكي يوم الجمعة 23 أغسطس.

الأسبوع الثامن

- مسرحية «حبيبتي من تكون» من يوم الخميس 29 أغسطس وحتى يوم السبت 31 أغسطس.

- حفل ويجز يوم الجمعة 30 أغسطس.