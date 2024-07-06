«10 عروض في 8 أسابيع».. تعرف على جدول مسرحيات مهرجان العلمين 2024

كشفت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن خريطة العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، وعددها 10 مسرحيات تُعرض على مدار 50 يوما من الفعاليات، والتي تنطلق في 11 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

يبدأ جدول العروض المسرحية في الأسبوع الثاني من فعاليات مهرجان العلمين، بعرض مسرحية «فيلم رومانسي» في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري، بينما يشهد الأسبوع الثالث عرض مسرحية «الستات عايزة إيه؟» في الفترة من 25 يوليو إلى 28 يوليو، وفي الأسبوع الرابع من العلمين تعرض مسرحيتي «الشهرة» من 1 إلى 3 أغسطس، و«حدوتة بعد النوم» من 1 إلى 4 أغسطس المقبل.

كريم عبد العزيز وحسن الرداد يشاركان في مهرجان العلمين

وتعرض مسرحية «التلفزيون» بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، في الأسبوع الخامس من المهرجان في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس، ويتزامن عرضها مع عرض مسرحية «بولاق روج» من 8 إلى 11 أغسطس، وفي الأسبوع السادس تعرض مسرحية «عملوها إزاي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، من 15 إلى 17 أغسطس.

وتشهد الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل، عرض 3 مسرحيات خلال الأسبوع السابع من فعاليات مهرجان العلمين 2024، وتتضمن مسرحية «السندباد» بطولة كريم عبد العزيز، ومسرحية «حدوتة بعد النوم» بالإضافة إلى مسرحية «دكان الأحلام».

«العندليب» يختتم العروض المسرحية لمهرجان العلمين

ويُختتم العرض المسرحي «حبيبتي من تكون» فعاليات الأسبوع الثامن والأخير من مهرجان العلمين، حيث تعرض في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، وهي المسرحية التي تقدم أجزاء من حياة النجم الراحل عبد الحليم حافظ.