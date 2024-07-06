خطوات حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين إلكترونيا عبر موقع «تذكرتي»

مع بدء الإجازة الصيفية من عام 2024، يبدأ الكثيرون في البحث عن وسائل للترفيه عن أنفسهم، ليأتي مهرجان العلمين المنتظر انطلاقه خلال أيام؛ ليكون بمثابة الوجهة الترفيهية الأولى لهم، نظرًا لتنظيم الكثير من الفعاليات في المهرجان بمدينة العلمين التي أصبحت وجهة سياحية مصيفية أولى في مصر، إذ يتم تنظيم النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين؛ لينطلق يوم 11 يوليو الجاري.

وتستعرض لكم «الوطن»، خلال هذا التقرير، خطوات حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين عبر «تذكرتي»، والذي يشهد العديد من الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لأبرز النجوم، كالتالي:

كيفية حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين في نسختة الثانية

- أولا الدخول على متصفح جوجل وكتابة كلمة «تذكرتي» في مُحرك البحث، أو من خلال الرابط.

- ثم كتابة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف لتسجيل الدخول إلى الموقع.

- ثم الضغط على الحفلة التي تريد حضورها.

- اختيار عدد التذاكر التي يرغب المستخدم في حجزها.

- بعد تسجيل الدخول يتم اختيار طريقة الدفع لحجز الحفل.

- مع العلم أنه سيتم حظر الدفع عن طريق الرقم المرجعي «رقم فوري» في حالة عدم استكمال عملية الدفع لأكثر من 3 مرات، وفي هذه الحالة يتم الاتصال على خدمة العملاء، ويستمر المهرجان في تقديم فعالياته والعروض المختلفة التي يعلن عنها تباعًا حتى بداية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.