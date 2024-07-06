منافذ بيع تذاكر فعاليات مهرجان العلمين.. «موجودة في كل مكان»

حدث ترفيهي كبير تستعد له مدينة العلمين الجديدة في الأيام المقبلة، إذ تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين» يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو، ليبدأ اليوم الأول بتوك شو للإعلامية منى الشاذلي والفنان مدحت صالح، بينما يكون حفل الافتتاح يوم الجمعة 12 يوليو، ما يجعل الراغبين في حضور المهرجان يهتمون بمعرفة أماكن حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين ومنافذ البيع.

وتحرص إدارة المهرجان على توفير تذاكر كل الفعاليات بطرق سهلة ومنافذ متوفرة بالساحل الشمالي والعلمين، لتسهيل عملية حجز التذاكر على الراغبين في حضور فعاليات مهرجان العلمين، ونوضح من خلال هذا التقرير منافذ بيع تذكرتي، والموجودة على موقع تذكرتي، كالتالي:

منافذ بيع فعاليات مهرجان العلمين عبر تذكرتي للعروض الترفيهية

وتتمثل منافذ بيع تذكرتي في عدة فروع موجودة في مختلف الأنحاء، كالتالي:

- منفذ فوالا في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، وعنوانه توب 90 مول بشارع الـ90 بجوار جامعة المستقبل.

- منفذ فوالا بالقاهرة مدينة نصر، وعنوانه 23 أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد.

- منفذ فوالا بالجيزة في منطقة المهندسين، وعنوانه 7 شارع وادي النيل.

- منفذ فوالا بالقاهرة في التجمع الخامس، وعنوانه داون تاون مول.

- منفذ أورانج بالقاهرة مصر الجديدة، وعنوانه 110 شارع الميرغني.

- منفذ أورانج بالجيزة في منطقة 6 أكتوبر، وعنوانه مول العرب محل رقم 248/247 بوابة دخول رقم 21.

- منفذ أورانج بالإسكندرية في منطقة سموحة، وعنوانه 32 تعاونيات سموحة كوبري 14 مايو عزبة سعد، سيدي جابر.

- منفذ أورانج الغسكندرية بمنطقة الابراهيمية، وعنوانه 164 طريق الحرية.

- منفذ تذكرتي في الجيزة بمنطقة الشيخ زايد، وعنوانه الكارما مول أمام مسجد الربوة 2 شارع 300.