«التلفزيون» أول مسرحية تجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. ما قصتها؟

تتضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين لهذا العام 2024 مشاركة عدد من العروض المسرحية، بينها مسرحية التلفزيون التي تشارك من خلالها هيئة الترفيه ضمن الفعاليات، ويلعب بطولتها الفنان حسن الرداد.

قصة مسرحية التلفزيون

مسرحية التلفزيون أول مسرحية تجمع الثنائي حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد عدة أعمال فنية ناجحة، ويشاركهم عدد آخر من الفنانين، بينهم أوس أوس ومحمود حافظ وبدرية السيد وسليمان عيد وبيومي فؤاد.

وتدور فكرة مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة ايمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدا معه ضمن الهدايا تليفزيون سحري، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.