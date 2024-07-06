«الأرصاد» تحذر من طقس الإسكندرية غدا: الأمواج مرتفعة والرايات حمراء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس الإسكندرية غدا، بسبب استمرار اضطراب حركة الأمواج الذي تشهده المدينة منذ أيام، ما يترتب عليه رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة في ظل زيادة الإقبال على عروس البحر المتوسط في مصيف 2024.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يعد امتدادا للطقس الحار، إذ من المتوقع أن تكون الحرارة العظمى حوالي 31 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 34 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة الصغرى إلى 24 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح مما قد يسهم في تلطيف الأجواء قليلا.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية غدا

تلك الأجواء الحارة ينتج عنها إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية غدا، لذا وجب التحذير من ارتفاع الأمواج، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 2.5 متر، مما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل الإسكندرية، كما يجب توخي الحذر عند التواجد على الشواطئ ومتابعة التحديثات الجوية المستمرة ومتابعة رجال الإنقاذ للسباحة في المناطق الآمنة.