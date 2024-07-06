ميناء سفاجا: وصول 3350 رأس عجول حية وتداول 16 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و904 شاحنة، و410 سيارات.

وبحسب البيان، شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و385 شاحنة، و385 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و519 شاحنة، و25 سيارة.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «ADEL 1» وعلى متنها 3350 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

تداول 1890 طن بضائع

واستقبل الميناء السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، بينما تغادر السفينة «ALCUDIA EXPRESS»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الرياض» و«ALCUDIA EXPRESS» وغادرت السفينتان «أمل» و«بوسيدون إكسبريس».

كما تم تداول 1890 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن، هي «كوين نفرتيتي، و«آور» و«آيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3845 راكبا بموانيها.