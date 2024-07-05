انخفاض طفيف بأسعار اللحوم اليوم في الأسواق .. «اعرف البلدي بكام»

أعلنت شعبة القصابين تحديث جديد في أسعار اللحوم اليوم الجمعة 5 -7-2024، وتراجع سعر اللحوم البلدي نحو 10 جنيهات للكيلو إذ سجلت نحو 340 جنيها مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 350 جنيها في الأسواق ومحلات الجزارة، بينما تراوح سعر اللحمة الضأن بين 300 380 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

ترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الجمعة 5-7- 2024، وفق ما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء

سعر كيلو اللحم البلدي

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي 340 جنيهًا.

سجل سعر عِرق الفلتو البلدي 380 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 لـ320 جنيهًا

تراوح المفروم البلدي بين 300 لـ370 جنيهًا.

تراوح سعر الكبدة البلدي بين 300 لـ350 جنيهًا.

تراوح سعر اللحمة البتلو بين 350 و400 جنيه.

تراوح سعر اللحمة الضأن بين 300 380 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

بلغت أسعار اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 280 جنيهًا للكيلو.