وظائف خدمة عملاء برواتب تصل 25 ألف جنيه.. متاحة للذكور والإيناث حتى 50 عاما

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن توافر وظائف للشباب بإحدي الشركات برواتب تصل 25 ألف جنيه.

تفاصيل وظائف شركة أكسيد Xceed

وتستعرض الوطن تفاصيل وظائف شركة أكسيد Xceed برواتب 25 ألف جنيه، وذلك من حيث التخصصات والشروط المطلوبة، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة أكسيد Xceed للتعيين شباب في التخصصات التالية:

1- موظف خدمة عملاء عربي.

2- موظف خدمة عملاء إنجليزي.

3- موظف خدمة عملاء ألماني.

4- موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل:

يعمل المقبولين في الوظيفة في القرية الزكية بأكتوبر، والقرية التكنولوجية بالمعادي.

شروط الوظيفة

ذكرت مبادرة توظيف مصر أن يشترط للمتقدمين للوظيفة توافر الآتي:

- أن يكون خريجين مؤهل عالي.

- مطلوب للعمل ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 50 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- الرواتب تصل الى 25000 جنية حسب اللغة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

-عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــــا.

للمزيد من الوظائف، يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنــــــــا.