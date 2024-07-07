أفلام الرسوم المتحركة تتصدر شباك التذاكر.. تحقق أعلى إيرادات في 2024

نجحت أفلام الرسوم المتحركة، في تصدر قوائم الإيرادات خلال عام 2024 بشكل كبير، وإزاحة عدد من أفلام الأكشن والكوميديا إلى مراكز تالية، بعد طرحها في السينمات؛ إذ تصدر فيلم Despicable Me 4 قائمة الإيرادات في أول يومين له بدور العرض السينمائي.

فيلم Despicable Me 4 يحقق 73 مليون دولار

ونجح فيلم Despicable Me 4 في تحقيق إيرادات بلغت 47.6 مليون دولار بالسينمات الأمريكية، بجانب 25.4 مليون دولار في السينمات حول العالم، ليصل بذلك إجمالي إيرادات الفيلم على مدار يومين فقط إلى 73 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم Inside Out 2 أعلى إيرادات على مستوى العالم في 2024، بعدما تجاوزت إيراداته المليار دولار بـ120 مليون دولار، حقق منها 503.8 مليون دولار في دور العرض المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، و616.9 مليون دولار بالسوق الخارجية.

فيلم Inside Out 2 يحتل الصدارة لـ3 أسابيع

وظل الفيلم في الصدارة على مدار 3 أسابيع بالسينما، أزاح خلالها فيلم الأكشن الكوميدي Bad Boys: Ride or Die إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات.

ووقت طرحه في السينما، خلال شهر مايو الماضي، تصدر فيلم The Garfield Movie قائمة الإيرادات على مدار أسبوعين على التوالي، ونجح في تحقيق إيرادات على مدار 6 أسابيع في دور العرض السينمائي، بلغت 215 مليون دولار، وأزاح الفيلم الملحمي Furiosa: A Mad Max Saga إلى المركز الثالث.

وقبله، تصدر فيلم Kung Fu Panda 4 الإيرادات، وقت طرحه، وحقق في أسبوعه الأول 77 مليون دولار، ومع أسبوعه الثالث عشر في السينمات وصلت إيراداته لـ543 مليون دولار.