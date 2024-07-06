«التعليم»: ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والفني، من رصد 4 حالات غش، إذ تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الكيمياء، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالي 515711، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 193544 طالب وطالبة، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد الطلاب (1642) طالبا وطالبة.

وأدى أيضا طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، وفى الفترة الثانية أدى الامتحان في مادة المنطق، بإجمالي عدد (255) طالبا وطالبة.