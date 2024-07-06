سر مشروب تتناوله أسماء جلال ينسف الدهون في الجسم.. «بيجيب من الآخر»

مشروب سحري لإنقاص الوزن يساعد على التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على رشاقة الجسم وقوامه، كشفت عنه الفنانة أسماء جلال عندما حلّت ضيفة على برنامج «معكم» على فضائية «أون»، ووصفته بأنه حلّ سحري للإعلامية منى الشاذلي أثناء الحلقة قائلة: «اسمعي مني بيجيب من الآخر».

مشروب سحري وراء رشاقة أسماء جلال

الفنانة أسماء جلال كشفت عن سر الاحتفاظ بجسم رشيق وممشوق على الرغم من أنّها تحب الأكل كثيرًا، وتستمتع به على حد وصفها خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، لافتة إلى أنّها تحرص على تناول مشروب الكرفس والبقدونس، بالإضافة إلى ممارسة اليوجا والتمارين الرياضية، إذ لا يقتصر تناول المشروب صباحًا على الريق فقط؛ بل تحرص على تناوله بعد أي وجبة دسمة أو تتناول مشروب المياه بالليمون، إذ يساعدها على التخلص من كل الدهون والمياه الزائدة في الجسم.

فوائد مشروب الكرفس والبقدونس

الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية الحيوية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، تكشف في حديثها لـ«الوطن»، فوائد مشروب الكرفس والبقدونس في إنقاص الوزن أو ما أطلقت عليه مسمى «المشروب الأخضر»، إذ يساعد هذا المشروب على التخلص من المياه الزائدة في الجسم والتقليل من امتصاص الدهون، خاصة وأنّه مليء بمضادات الأكسدة والألياف المعدنية والفيتامينات إذ يُعتبر بمثابة صيدلية متنقلة ومشروب طبيعي يروي العطش عند درجات الحرارة المرتفعة.

وبحسب الدكتورة نهلة عبدالوهاب فإن مشروب الكرفس والبقدونس يعمل على إنقاص الوزن كونه مُدرًا للبول ويعمل على غسيل الكلى، وتقليل احتباس المياه داخل الجسم، ويمكن تناول الكرفس والبقدونس في شكلهما الطبيعي من خلال تقطيعهما على السلطة الخضراء، أو تناولهما على هيئة عصير عن طريق تحضير حزمة بقدونس وحزمة كرفس وإضافة لتر مياه وضرب المكونات في الخلاط، وتصفية الخليط ثم تناوله، كما يفضل إضافة التفاح الأخضر للخليط الذي يكون فعّالًا بشكل أكثر مع هذه المكونات ويكون مضادًا للأكسدة ويمنح البشرة الحيوية والنضارة.

ويفضل تناول الكرفس والبقدونس في أثناء الأكل أو بعد تناول الطعام فهو بمثابة طبق السلطة الذي ينصح بتناوله في أي وقت من اليوم ولا يُخصص له وقت محدد، كما يمكن تناوله على الريق قبل وجبة الإفطار أو خلال وجبتي الغداء والعشاء.