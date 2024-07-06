مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة على برنامج «معكم» تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الذي يعرض على قناة «ON»، وتحدثت عن حياتها الشخصية والعملية، وإصابتها بمرض عانت منه في بداية حياتها المهنية، بسبب تأثرها بانتقاد الجمهور بشكل كبير، وخلال السطور التالية نوضح لكم مرض أسماء جلال الذي سبب لها تغير كبير في شكلها.

مرض أسماء جلال

خلال برنامج «معكم»، جاوبت أسماء جلال على سؤال الإعلامية منى الشاذلي «خسيت أكتر من 10 كيلو في فترة قصيرة جدًا؟»، لترد بأنها عانت من مرضك الاكتئاب في فترة من حياتها، وكانت في بداية مسيرتها الفنية، وأنه أثناء عرض أحد أعمالها الفنية لم يلقى استحسان الجمهور؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تتعرض لها لذلك الموقف، وكانت ترى الانتقادات بعينيها، وحينها أصابها مرض الاكتئاب، قائلة: «ساعتها اكتئبت ومكنتش باكل خالص وخسيت خالص وشعري وقع وقصيته».

وأكدت أسماء جلال أنها في تلك الفترة كانت شخصية حساسة للغاية لكنها الآن تضحك على الانتقادات التي تتلقاها، لذا نستعرض لكم أهم الأعراض التي تدل على إصابتك بمرض أسماء جلال، وفقًا لما قاله الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ «الوطن»:-

أعراض مرض أسماء جلال