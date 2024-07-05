أسماء جلال: لوكيشن شريف عرفة يتسم بقواعد زي خاصة.. وتعلمت اللهجة البدوية بـ يوم

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها استمتعت بتجربتها في فيلم اللعب مع العيال مع النجم محمد إمام، الذى تنافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحي، الذى شهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة، وكان بمثابة الاكتشاف بالنسبة لها.

كواليس تعاون أسماء جلال مع المخرج شريف عرفة

وأوضحت الفنانة أسماء جلال، خلال لقائها مع الاعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة ON، أن لوكيشن المخرج شريف عرفة يتسم بقواعد خاصة للملابس تسمى بـ«Dress Code»، «ممنوع الشورت أو الكاجول، ولابد من احترام اللوكيشن لأنه مكان عمل ويجب الالتزام بالزي الرسمي له حتى ولو كانت درجة الحرارة غير ملائمة لذلك، فهو لا يقبل ويعتبرها من القواعد الأساسية له في التصوير».

وأضافت أسماء جلال، أن المخرج شريف عرفة لديه مهارة وذكاء فني شديد للغاية، ويقوم بتصوير المشهد الذي سيضعه في المونتاج بشكل مباشر ويعلم جيدًا ما يقوم به، لافتة إلى أنه سريع في عمله وطلب منها تعلم اللهجة البدوية من أجل الفيلم في يوم واحد، مشددة على أنها أرادت الالتزام معه وتابعت مع مصحح لهجة لمدة 3 أشهر لتطوير اللهجة وضمان عدم وجود أخطاء بها.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

واحتل فيلم اللعب مع العيال المركز الثاني في شباك تذاكر الإيرادات، محققَا 31 مليونًا و959 ألفًا و458 جنيهًا بعد 3 أسابيع فقط من طرحه، ويشارك في بطولته كل من محمد إمام، ويزو، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، أسماء جلال، من تأليف وإخراج شريف عرفة.