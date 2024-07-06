محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز استدامة للتدريب.. يواكب متطلبات سوق العمل

تفقد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، اليوم السبت، مركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة، أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود التطوير والبرامج التدريبية والذي يعد مركزًا متميزًا للتدريب والتطوير على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

تحقيق الريادة في تطوير العنصر البشري والرقمنة

وقال المحافظ خلال جولته: إنّ الهدف من التدريب والتطوير هو تحقيق الريادة في تطوير العنصر البشري والرقمنة في نطاق المحافظة بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، وابتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، وتقديم تدريب تفاعلي عالي الجودة قائم على الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشري بمحافظة كفر الشيخ، لتحقيق الاستدامة ومنها «التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسي - القيادة - الشفافية».

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ الهدف أيضاً تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك استجابةً لمتطلبات سوق العمل الآخذة في النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الاستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، وأداء دورا مجتمعيا مستداما في دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعي البُعد الاجتماعي، والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب التحويلي لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعي البُعد الاجتماعي ولا تهدف للربح.

تقديم العديد من الخدمات التدريبية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائي وتحليل الأعمال SPSS - Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات - تصميم المواقع Programming - Networking - Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلي Maintenance.

وأوضح نائب المحافظ، أنّ استدامة مركز اختبارات دولية معتمد من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة في مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية (أطفال- شباب)، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.