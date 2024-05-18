مركز «استدامة» بكفر الشيخ يفتح باب التقديم لمدربين جدد.. 10 مجالات

أعلن مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فتح باب التقديم لمدربين جدد في عدد من المجالات.

مركز استدامة يعلن فتح باب التقديم لمدربين جدد

ووفقاً لما حدده المركز فإنّه يتم فتح باب التقديم لمدربين جدد في المجالات الآتية:

- الرخصة الدولية (ICDL).

- البرمجة (Programming).

- تصميم المواقع (Web Design).

- الرسم الهندسي (AutoCAD).

- الجرافيكس (Graphics).

- الشبكات (Network).

- المحاسبة الإلكترونية (E-Accounting).

- نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

- الرسوم المتحركة (Motion Graphics).

- تعليم اللغات (إنجليزي - ألماني - إسباني - صيني - إيطالي - تركي).

وطالب مركز استدامة الراغبين في التقديم ملء النموذج الإلكتروني من هنا، وتقديم الأوراق المطلوبة بمقر مركز استدامة للتدريب والتطوير ومقره شارع الجيش بديوان عام محافظة كفر الشيخ، علماً بأنّ أخر موعد للتقديم هو 31 مايو 2024، وسيتم مراجعة جميع الطلبات، والتواصل مع المرشحين المقبولين للمقابلة.

مركز استدامة للتدريب والتطوير بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.