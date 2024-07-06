تحديث جديد في سعر الريال مقابل الجنيه اليوم السبت 6-7-2024 بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024، نحو 12.76 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر وفق المعلن على المنصات الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.73 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.84 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.76 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بسبب توفير العملة الصعبة لتدبير احتياجات الاستيراد.