رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحديث جديد في سعر الريال مقابل الجنيه اليوم السبت 6-7-2024 بالبنوك

كتب:

محمد سيف
04:20 م | السبت 06 يوليو 2024
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024، نحو 12.76 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر وفق المعلن على المنصات الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

تنشر «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.73 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.84 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.76 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بسبب توفير العملة الصعبة لتدبير احتياجات الاستيراد.

 

اقرأ المزيد:

آخر تحديث في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك بنهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-7-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-7-2024.. آخر تحديث
بقلم محمد سيف