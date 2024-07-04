سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك نهاية التعاملات، بالنسبة للشراء الأقل 12.36 جنيه في المصرف المتحد والأعلى 12.80 جنيه في الأهلي المتحد، وبالنسبة للبيع 12.78 جنيه وهو الأقل في العقاري المصري العربي والأعلى12.86 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونرصد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك نهاية التعاملات، في السطور التالية بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

جاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، بـ12.82 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھﻠي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري 12.78 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودى في ﺑﻧك ﻣﺻر 12.78 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ بـ12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ بـ12.78 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي

وعن سعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB بـ12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.