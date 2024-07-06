سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-7-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-7-2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في بنك مصر.

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.72 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.83 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.