آخر تحديث في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024

أعلن بنك مصر آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إذ سجل نحو 12:82 جنيه للشراء، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 4-7-2024، بينما سجل نحو 12:85 للبيع، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-7-2024 خلال التعاملات الصباحية، نحو 12.8278 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.83 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم خلال التعاملات الصباحية، نحو 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، بنحو 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.