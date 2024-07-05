سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-7-2024.. آخر تحديث

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-7-2024، خلال تعاملات الظهيرة.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، وفق المعلن على المنصّات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-7-2024، خلال منتصف نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي «cib».

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.76 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-7-2024، خلال منتصف التعاملات نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 12.76 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.