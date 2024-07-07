سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7- 2024 في البنوك المصرية

أعلن بنك مصر تحديثا جديدا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024، بنحو 12.77 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، وفق المعلن على المنصات الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.74 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.84 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.77 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.76 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.