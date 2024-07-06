أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني ساهم في تقريب وجهات النظر

قال الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحوار الوطني جاء ليثبت أن الوطن يتسع ليشمل كل أبنائه، ويتيح الفرصة للجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم في وجود التيارات المختلفة للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على الآراء والأفكار المختلفة، وتستوعب كل الكفاءات المتاحة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن، وتعظيم الفرص في الواقع القومي والإقليمي والدولي.

الحوار الوطني يشمل العديد من الملفات التي تهم المواطن

وأضافت بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني شمل 3 محاور رئيسية تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول في طياتها حوالي 123 قضية مختلفة، وتشمل العديد من الموضوعات والملفات المختلفة التي تهم المواطن المصري.

الحوار الوطني ساهم في تقريب وجهات النظر

أوضحت أستاذة العلوم السياسية، أن مخرجات الحوار الوطني لها دور مهم في وضع أولويات الحكومة الجديدة، والعمل عليها ضمن خطة زمنية محددة، موضحًة أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر والعمل كحلقة وصل بين المفكرين والكفاءات والشارع المصري، مؤكدًة أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات قوية في هذا التوقيت الصعب المليء بالتحديات الداخلية والخارجية.