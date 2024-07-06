آراء طلاب الثانوي الأزهري بامتحان الديناميكا بالمنوفية: «كان فيه تريكات»

تفقد حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، أعمال امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، في لجنة فتيات بركة السبع الثانوي بإدارة بركة السبع التعليمية، وقد أدى اليوم طلاب القسم العلمي امتحان الديناميكا .

امتحان الديناميكا الثانوية الأزهرية

وأكد «درويش» في تصريحات لـ «الوطن»، أن امتحان الديناميكا لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي انتهى بدون مخالفات أو شكاوي من الطلاب.

آراء الطلاب في امتحان الديناميكا الثانوية الأزهرية

وحول آراء الطلاب في الامتحان، قالت رفيدة سليمان إحدى طالبات الثانوية الأزهرية: إن امتحان الديناميكا جاء في متناول جميع الطلاب والطالبات باستثناء بعض «التريكات» الصعبة التي كانت تحتاج إلى تفكير ووقت للإجابة عليها، حيث أن وقت الامتحان كان قصيرا وكان يتطلب وقتا أكثر من ساعتين، ولكن إجمالا كانت الاسئلة مباشرة ومن المنهج .

فيما قال عبدالغني شعبان أحد طلاب الثانوية الأزهرية: إن امتحان الديناميكا جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط والمذاكر جيدا، حيث كان هناك بعض الأسئلة في متناول جميع الطلاب، وبعض الأسئلة الأخرى كانت في مستوى الطلاب المتفوقين، لافتًا إلى أن جميع زملائه خرجوا اليوم في حالة فرحة وسرور .