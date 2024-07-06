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 طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا اليوم

كتب:

رؤى ممدوح
08:30 ص | السبت 06 يوليو 2024
الثانوية الأزهرية- أرشيفية

الثانوية الأزهرية- أرشيفية

يؤدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان مادة الديناميكا، ضمن امتحانات نهاية العام، ومن المقرر أن تفتح اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعدادًا للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

كما جرى التشديد والتأكيد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.

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بقلم رؤى ممدوح