«ممنوع وحرام».. القصة الكاملة لشجار نادين الراسي مع أم تضرب نجلها (فيديو)

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مؤشر محرك البحث «جوجل» في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنسجرام»، وهي تتشاجر مع جارتها في لبنان.

أسباب شجار نادين الراسي في لبنان

وتعود القصة عندما ذهبت نادين الراسي إلى منطقة جبلية في «الضيعة» في بنان، من أجل الاسترخاء لبعض الوقت، ولكنها سمعت صوت ابن يصرخ فيما تستمر أمه بضربه وتعنيفه، ما دفع الفنانة اللبنانية نادين الراسي إلى تصوير مقطع فيديو لتوثيق فعل الأم تجاه ابنها.

ونشرت «الراسي» الفيديو عبر حسابها الرسمي الشخصي، كما انتقدت الأم قائلة: «أنت شو عم تعملي، عم تخنقيه، ليه عم تضربي ابنك؟ أنا محرومة من أولادي عم تفهمي شو يعني أولاد، ممنوع وحرام، لا يحقّ لكِ ضربه».

وأضافت نادين الراسي خلال مقطع الفيديو: «هذا الطفل تعنف بظلم وسمعت ولد يتعرض للتعنيف وعايش هيك تحت الضرب».

نادين الراسي تندد بالعنف ضد الأطفال

وكتب الفنانة نادين الراسي على مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنسجرام»: «بتحمَّل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت! على أمل تحرُّك المعنيّين!.. الطفل صار له شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد وساقبت سمعت الصّوت الليلة، اقتضى التوضيح».