إطلاق خدمة المرشد الصوتي لزائري قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

يطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خدمة المرشد الصوتي داخل قاعة المومياوات الملكية فقط، والتي يمنع الإرشاد بها؛ لتقدم شرحا تاريخيا وافيا عبر السماعات الخاصة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية وذلك يوم 10 يوليو الجاري.

ومن المقرر تقديم هذه الخدمة للزائرين بمقابل مادي يضاف إلى ثمن تذكرة دخول المتحف، والتي يحجزها الزائر من خلال شباك التذاكر في المتحف.

رحلة مثيرة عبر التاريخ

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه التجربة ستكون ممتعة للزائرين إذ تنقلهم في رحلة مثيرة عبر التاريخ مع أهم ملوك وملكات مصر خلال العصور المصرية المختلفة، ومعلومات تاريخية وأثرية عنهم وعن حياتهم، وما حققوه من إنجازات خلال فترات حكمهم وما أسهموا به لكتابة التاريخ المصري القديم.

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون متاحة داخل قاعة المومياوات الملكية على مدار الأسبوع، ويجرى تقديمها بالشكل الذي يحافظ على السكينة والهدوء والاحترام داخل القاعة، وبما يتناسب مع عظمة هؤلاء الملوك العظماء، لافتا إلى القيمة التاريخية الفريدة لقاعة المومياوات الملكية؛ إذ تعد المومياوات الملكية المعروضة بها هي الوحيدة الباقية من ملوك مصر القديمة حتى الآن، كما أنها تمثل أهم ملوك مصر القديمة في عهد إمبراطورية الدولة الحديثة.

جودة الخدمات المقدمة للزائرين

ومن جانبها، قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي هيئة المتحف للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية وهو ما يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأضافت أن استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتي لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية جاء في ضوء حرص المتحف على توفير الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين مع الحفاظ على الهدوء ومسار الزيارة داخلها.

وأشارت إلى أن المتحف أطلق في وقت سابق، خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف في شهر إبريل الماضي، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، وذلك من خلال توفير عدد من المرشدين الذين يصطحبون زائري المتحف خلال جولاتهم لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع بواقع 3 جولات سياحية يوميًا، على أن يحجز طالب الخدمة إلكترونيًا قبل الزيارة بـ48 ساعة من خلال الموقع الرسمي للمتحف.