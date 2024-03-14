مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 4.. موكب نقل المومياوات يتصدر الأحداث

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز الحديث عن موكب نقل المومياوات الملكية، بعد عودة «يحيى» من السفر عبر الزمن ومقابلة ملوك الفراعنة، بعد استخدامه لكلمة السر «إيترو-عا»، التي تعني بالفرعونية «النهر العظيم».

وكان «يحيى» ينتظر حضور موكب المومياوات الملكية في رحلة مدرسية، لكنه استخدم كلمة السر وسافر عبر الزمن، وعند عودته، سأله عصام مُدرس مادة التاريخ عن سبب اختفائه، ورد قائلًا: «كنت بتفرج على الموكب»، ليثير غضب المُعلم بسبب اختفائه وخوفه عليه، كما تحدث الطلاب أيضًا عن الموكب وعن إعجابهم بالتنظيم ونقل المومياوات.

ما هو موكب المومياوات الملكية؟

وموكب المومياوات الملكية الذي تناولته الحلقة 4 من مسلسل يحيى وكنوز، هو حدث عالمي أقيم يوم 3 أبريل عام 2021، انطلق من ميدان التحرير، وكان يتضمن مغادرة 22 مومياء ملكية المتحف المصري إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرق القاهرة.

ونقل الحدث ما يقرب من 400 قناة تليفزيونية وموقع إخباري، وغطاها صحفيًا وتليفزيونيًا ما يقرب من 200 مراسل، فضلًا عن كونه مترجمًا لـ14 لغة.

وتم وضع المومياوات في فاتريناتت زجاجية بداخلها كبسولات من النيتروجين، وخالية من الأكسجين، لحفظ حالة المومياوات، وتوضع الفاترينة على حوامل صممت خصيصًا لهذا الحدث بحيث تكون أكثر ثباتًا واتزانًا خلال عملية النقل.

ما المومياوات الملكية التي تم نقلها؟

- الملك سقنن رع، عصرالأسرة 17 «1550 - 1539 ق.م».

- الملكة أحمس نفرتاري، زوجة الملك أحمس عصرالأسرة 18.

- الملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، عصر الأسرة 18.

- الملك أمنحتب الأول، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1525-1504 ق.م».

- الملك تحتمس الأول، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1550- 1292 ق.م».

- الملك تحتمس الثاني، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1492 -1479 ق.م».

- الملكة حتشبسوت، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18، «1479 – 1458 ق.م».

- الملك تحتمس الثالث، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1479- 1425 ق.م».

- الملك أمنحوتب الثاني، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1428-1397 ق.م».

- الملك تحتمس الرابع، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18 «1397-1388ق.م».

- الملك أمنحوتب الثالث، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18

- الملكة تي.

- الملك سيتي الأول، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 19 «1290-1279ق.م».

- الملك رمسيس الثاني، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 19 «1279 – 1213 ق.م».

- الملك مرنبتاح، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 19 «1213 – 1203 ق.م».

- الملك سيتي الثاني، خلف الملك مرنبتاح على العرش.

- الملك سي بتاح، هو الملك قبل الأخير في الأسرة التاسعة عشرة.

- الملك رمسيس الثالث، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 20 «1183-1152 ق.م».

- الملك رمسيس الرابع، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 20 «1152-1145 ق.م».

- الملك رمسيس الخامس، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 20 «1145-1142 ق.م ».

- الملك رمسيس السادس، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 20 «1143-1136 ق.م».

- الملك رمسيس التاسع، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 20 «1125-1107 ق.م».