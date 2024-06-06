أسعار تصوير الأفلام في المتحف القومي للحضارة.. كاميرتك جاهزة؟

أعلن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية عن أسعار التصوير الفوتوغرافي والأفلام الوثائقية والتسجيلية، ورسوم وضوابط الخدمات المقدمة من قبل هيئة المتحف، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2024.

وأشار إلى أن قيمة التصوير التجاري والأفلام التسجيلية والوثقائية في اليوم الواحد تبلغ 15 ألف جنيه للمصريين، و30 ألف جنيه للأجانب، كما يبلغ سعر التصوير في الأسبوع 90 ألف جنيه للمصريين، و180 ألف للأجانب.

أسعار التصوير في المتحف

وأوضح متحف الحضارة المصرية أن قيمة التصوير داخل المعامل وثائقي أو تجاري تبلغ في اليوم 30 ألف جنيه للمصريين، و40 ألفا للأجانب، كما تبلغ في الأسبوع 180 ألفا للمصريين، و200 ألف للأجانب، منوها بأن سعر تصوير البرامج الحوارية داخل أوخارج القاعات، تبلغ في اليوم الواحد 5 آلاف جنيه للمصريين، و10 آلف جنيه للأجانب.

وحدد المتحف سعر التصوير بقاعة المومياوات الملكية (بعد مواعيد العمل الرسمية)، بـ40 ألف جنيه في الساعة الواحدة للمصريين، و60 ألفا للأجانب.

وأشار المتحف إلى أن سعر التصوير الفوتوغرافي للقطع الأثرية الواحدة، دون فتح الفتارين تبلغ 500 جنيه للمصريين و1000 جنيه للأجانب، وفي حال فتح الفتارين فإن سعر الصورة سيبلغ 1000 جنيه للمصريين و2000 جنيه للأجانب.

وأوضح أن سعر تصوير الأفلام السينمائية والإعلانية داخل القاعة الرئيسية، روائية أو تجارية، والمعامل دون المومياوات، يبلغ في اليوم الواحد 40 ألف جنيه للمصريين، و80 ألفا للأجانب، كما يبلغ في الأسبوع 250 ألفا للمصريين و540 ألفا للأجانب.