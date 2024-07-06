نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات بالخطوات

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، إذ يبحث عنها أولياء الأمور، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من أعمال التصحيح، وجاري رصد الدرجات النهائية للطلاب، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيجري تخصيص رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وذلك بمجرد إعلان النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات

وحول رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرابط سيتوفر على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة في مختلف المواد بالدرجات .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في المحافظات

وحددت الوزارة خطوات حصول الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية من الرابط الخاص بها على صفحة التواصل الاجتماعى، باتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الصفحة الرسمية للوزارة.

- اختيار الصف الدراسي

- ملء بيانات الطالب.

-اختيار محافظة الإقامة

- تسجيل رقم جلوس الطالب.

- تسجيل بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

- الضغط على كلمة استعلام.

- ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالدرجات والنسبة المئوية.