احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

ينتظر طلاب التخصصات المختلفة «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، بنظام الثلاث أو الخمس سنوات، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، برقم الجلوس فقط، بعد انتهاء الامتحانات منذ عدة أيام وقرب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة للمواد المختلفة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني، من خلال الضغط هنا، ثم كتابة رقم الجلوس والنقر على خيار ظهور لتظهر لك النتيجة فور اعتمادها.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في 29 يوليو الماضي، حيث أدى 221 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات، وخاضوا الامتحانات في 191 مادة عملية ومعملية، واستمرت الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 حتى الثلاثاء 8 أغسطس، فيما استمرت الامتحانات العملية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، أنّ إجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 219 ألفا و304 طلاب بنسبة 29.87%، أما إجمالي الباقين للإعادة 41 ألفا و597 طالبا بنسبة 5.66%.