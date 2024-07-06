بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح مجمع شوادر نجع حمادي قريبًا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز نجع حمادي، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، تمهيدا لتشغيلها تجريبيا، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

مجمع شوادر نجع حمادي

استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع شوادر نجع حمادي الجديد بمنطقة الترعة الضمرانية، والذي يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، وجرى تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا.

وأوضح، الدكتور حازم عمر، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع بلغت 40 مليون جنيه، وسيُنقل جميع التجار الذين لديهم «باكيات» بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع 52 عقدا ايجاريا جديدا طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وسيجري تسليم الوحدات للمنتفعين في منتصف أغسطس المقبل، وذلك بهدف تيسير السيوله المرورية، و الحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد يضم كافة المرافق اللازمة.

فيما تابع نائب محافظ قنا جولته بالمرور على مشروع السوق الحضاري النموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذى يضم 48 محل مصنف حسب النشاط ( تجاري – غذائي )، و112 بائكة للخضروات والفاكهة، موضحا أن إنشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.