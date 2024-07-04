نائب محافظ القاهرة: التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم أولوية

فى أول يوم عمل لها بعد أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، أكدت المهندسة منى رضا البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والنواب بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

تطوير العلاقات مع المجتمع المدنى

وأشارت في بيان، إلى أهمية تطوير العلاقات مع المجتمع المدني لمشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية، ومكافحة الفساد أينما وجد ، والعمل على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الدولة خلال المدى الزمني المحدد لها.

ووجهت نائب محافظ القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على منحها هذه الثقة الغالية، كما تقدمت بأسمى آيات الشكر والتقدير والتهنئة إلى الدكتور إبراهيم صابر لتوليه منصب محافظ القاهرة .