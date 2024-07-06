نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات مقهى مخالف في حي شرق مدينة نصر (صور)

وجهت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حي شرق مدينة نصر، بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بحي شرق، حيث تلقت المنطقة الشرقية شكوى من قاطني شارع أحمد حسن الزيات شرق مدينة نصر بخصوص كافيه يحتل جزء كبيرا من الشارع والأرصفة يسبب ضوضاء وإزعاجا.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى قيام أجهزة الحي على الفور بالتفاعل السريع مع الشكوى، من خلال رفع الإشغالات وغلق وتشميع الكافيه المخالف، لإدارته بدون ترخيص، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.