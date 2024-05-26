إحالة مدير مدرسة ومعلم بـ«تعليم نجع حمادي» للشؤون القانونية بسبب مشاجرة

أحال عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، مدير مدرسة، ومعلم أول حاسب أول آلي، للشؤون القانونية للتحقيق، وذلك لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي

وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، واللجنة المرافقة له، خلال زيارتهم التفقدية لمتابعة الانضباط الإداري بمدرسة الشهيد أسامة محمود محمد السمان الإعدادية المشتركة بنجع قابول بشرق النيل، قد فوجئوا بنشوب مشادة كلامية بين مدير المدرسة، ومعلم أول حاسب آلي تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ما أدى إلى استياء مدير عام الإدارة، ومرافقوه، وقرر إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه، رفض مدير عام الإدارة، الإتيان بمثل هذه التصرفات، التي لا يجب أن تصدر من جانب بعض المعلمين، معتبرا أن ما حدث حالة فردية لا تمثل جموع المعلمين، مؤكدا أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اتخذت وسوف تتخذ إجراءات مشددة حيال تلك السلوكيات حال تكرارها، مشيرا إلى أننا في دولة قانون ويجب على الجميع احترامه.