انخفاض مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب منذ قليل عن تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21، خلال بداية التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3170 جنيهًا للشراء محققًا قيمة تراجع بلغت 5 جنيهات للجرام مقارنةً بما كانت عليه الأسعار أمس 3175 جنيهًا للشراء خلال منتصف التعاملات.

انخفاض سعر جرام الذهب

ووفق الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الساعات الماضية متأثرًا بتراجع القوة الشرائية على الذهب واتجاه قطاع كبير من المواطنين للاستثمار في شهادات البنوك لأنها استثمار آمن ومضمون كما يراه قطاع عريض.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» من خلال السطور سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4-7- 2024، خلال بداية التعاملات المسائية، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3170 جنيهًا للشراء، و3155 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3629 جنيهًا للشراء، 3611 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2721 جنيهًا للشراء، و2709 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2117 جنيها للشراء، و2108 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2358 دولارا للشراء، و2357 دولارا للبيع.