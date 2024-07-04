كيف أثر تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك على أسعار الذهب بالصاغة؟

استقر سعر الذهب محليا مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «جولد بيليون»، حيث سجل عيار الذهب 21 قيمة 3175 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن افتتح وأغلق جلسة أمس عند نفس المستوى.

عدم قدرة الذهب على الارتفاع بسبب تراجع سعر الدولار

وفشل سعر الذهب المحلي في الارتفاع أمس بدعم من صعود سعر أونصة الذهب المحلي، ليستمر التذبذب في نطاق ضيق، واليوم يتداول عند نفس المستويات مع توقعات بعدم قدرة الذهب على الارتفاع خلال جلسة اليوم بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مع بداية الجلسة.

تزايد صادرات مصر من الذهب والمجوهرات

وأظهرت بيانات أنّ الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 شهدت تزايد صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 142% عن ذات الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الصادرات إلى 1.046 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الذهب المحلي والعالمي وتزايد الإقبال على التصدير خلال الأشهر الأخيرة.