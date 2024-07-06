محافظ كفر الشيخ ينعي اللاعب أحمد رفعت

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عامًا، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

المحافظ يوجه العزاء لأسرة الفقيد الراحل

ووجّه المحافظ، العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

مدير إدارة العلاقات العامة يشارك في تشييع جنازة اللاعب

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أوفد محمد سليمان، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، للمشاركة في تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت، وتقديم واجب العزاء لأسرته.