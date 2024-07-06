طلب مفاجئ من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت| عاجل

توجه ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، بطلب للمسؤولين عن الكرة المصرية، بعد ساعات من وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، الذي توفي اليوم السبت، بعد تدهور حاد في حالته الصحية، عن عمر ناهز 31 عاما.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دوري أحمد رفعت 2023-2024، فليكن اليوم السادس من يوليو عام 2024، يوما تاريخيا من أجل أحمد رفعت وجميع اللاعبين، مات اللاعب الدولي أحمد رفعت، وسنموت جميعا، رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين، فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه المقبلة؟».

وأضاف رئيس وادي دجلة: «مات رفعت من مضاعفات ما حدث له منذ أشهر، فماذا فعلنا في الأشهر الـ4 التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟، أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟.. مات رفعت وسيموت آخرون إن استمر اللعب في يوليو وأغسطس، وفي ظل هذه الأجواء الحارة».

وشدد «سامي» على أنه «كان إلغاء الدوري في موسم كورونا، ثم في الموسم الذي يليه، واجبا على من كانوا يديرون الكرة، إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها، واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت، أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي، بإطلاق اسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم، وإنهائه اليوم، مع تطبيق اللائحة أي ما كانت نتيجتها».

واختتم رئيس دجلة حديثه، حديثه قائلا: «فيما يخص إعلان الترتيب النهائي للفرق، مع الاتفاق على عدم إقامة أي احتفالات من قبل بطل الموسم الحالي.. أهلي أو بيراميدز تقديرا للظرف المؤلم، فهل من عاقل في كرة بلادنا حتى يحدث هذا؟!».

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